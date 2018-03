Tribunal da Coreia do Sul decidiu de forma diferente Outro tribunal, em Seul, decidiu que, apesar de os celulares inteligentes Galaxy, da Samsung, se parecerem muito com o iPhone, a empresa sul-coreana não violou o design do aparelho da Apple. O veredicto da corte de Seul veio antes da decisão nos Estados Unidos. O juiz coreano ordenou que a Samsung pare imediatamente de vender 10 produtos, incluindo o Galaxy S II, e também proibiu as vendas de quatro produtos da Apple, incluindo o iPhone 4 e o iPad 2. O tribunal decidiu que a Apple infringiu duas patentes da Samsung, e que a Samsung desrespeitou uma patente da Apple. / REUTERS