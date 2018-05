Tribunal da ONU condena dois generais da Croácia

Ante Gotovina, que foi um importante general no período da guerra, foi condenado a 24 anos de prisão. O tribunal também sentenciou um segundo general, Mladen Markac, impondo a ele uma pena de 18 anos. Além disso, inocentou um terceiro general, Ivan Cermak, ordenando sua libertação imediata.

A decisão do Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia também condenou o então presidente da Croácia, Franjo Tudjman. O tribunal concluiu que o ex-presidente liderou uma "iniciativa criminal conjunta" para repovoar com croatas a região de Krajina, após expulsar os sérvios. Tudjman morreu em 1999, enquanto era realizada a investigação do tribunal. As informações são da Associated Press.