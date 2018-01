Tribunal da ONU indicia jornalista O tribunal de crimes de guerra para a Iugoslávia indiciou o editor-chefe de um jornal de Montenegro por revelar a identidade de uma testemunha protegida no julgamento de Slobodan Milosevic. Esta é a primeira vez que a corte da ONU age contra um jornalista. Dusan Jovanovic, do jornal Dan, publicou o nome da testemunha ?K-32?, que testemunhou pela acusação em junho de 2002. Jovanovic encara uma pena máxima de sete anos de prisão ou multa de ? 100.000, ou ambos, se condenado por desacato ao tribunal. Após a divulgação de seu nome, a testemunha K-32 recebeu telefonemas com ameaças, segundo a corte de justiça. Falando por telefone da cidade de Podgorica, capital de Montenegro, Jovanovic disse que pretende ?responder à intimação da corte?. ?Com tantos indiciados em Haia, parece que começaram a agir contra peixes pequenos como eu?, disse. A distribuição do Dan, que Jovanovic edita, foi proibida mês passado na Sérvia, a outra república que compõe a união de países balcânicos anteriormente conhecida como Iugoslávia, por causa do material que publicou após o assassinato do primeiro-ministro sérvio Zoran Djindjic.