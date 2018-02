Tribunal da ONU quer que Iugoslávia coopere mais A chefe da promotoria do tribunal de crimes de guerra da Organização das Nações Unidas (ONU), Carla del Ponte, pediu nesta sexta-feira à Iugoslávia que coopere mais com a corte e prenda suspeitos foragidos como o comandante servo-bósnio Ratko Mladic. A visita de Carla del Ponte a Belgrado fez com que o presidente Vojislav Kostunica convocasse o Supremo Conselho de Defesa, que desclassificou alguns documentos referentes ao governo de Slobodan Milosevic em resposta a um pedido do tribunal. O conselho decidiu que alguns documentos ficariam disponíveis para a equipe de Del Ponte, informou o gabinete de Kostunica. O comunicado não especifica o conteúdo dos documentos.