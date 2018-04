Tribunal da UE condena política de prisões

Mais uma política pública de segurança do presidente francês, Nicolas Sarkozy, foi denunciada ontem pela União Europeia. Em julgamento realizado em Estrasburgo, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos condenou o governo francês por abusos e ilegalidades no aprisionamento provisório de suspeitos. Segundo a corte, a prisão viola o direito dos detidos, além de desrespeitar o direito do suspeito de se manter em silêncio.