Tribunal de Bruxelas rejeita denúncia contra Sharon O Tribunal de Apelação de Bruxelas decidiu nesta quarta-feira rejeitar a denúncia contra o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, por sua suposta responsabilidade nas chacinas de palestinos em Sabra e Chatila, próximo a Beirute, Líbano, em 1982. Na época, Sharon era ministro da Defesa de Israel. Segundo informou o presidente e porta-voz do Tribunal, Guy Delvoie, a denúncia é "inadmissível" sobre a base do artigo 12 do Código penal belga, que impede julgar um acusado ausente do território belga. A investigação tinha sido suspensa em setembro do ano passado. "O caso está encerrado", ratificou Delvoie. Os advogados dos 23 sobreviventes palestinos disseram antes da decisão que apelariam se o veredicto fosse a favor de Sharon. A acusação foi baseada em uma lei belga de 93, na qual permite que qualquer pessoa possa apresentar uma denuncia sobre crimes de guerra, sem importar onde ocorreram.