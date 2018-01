Tribunal de Haia condena general servo-bósnio por genocídio O Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia (TPI) condenou nesta quinta-feira o general servo-bósnio Radislav Krstic a 46 anos de prisão. Ele foi considerado culpado do massacre de 8 mil muçulmanos de Sbrenica (leste da Bósnia) em julho de 1995 - o maior na Europa desde o Holocausto, na 2.ª Guerra Mundial. Krstic, de 53 anos, é o militar de mais alta patente julgado pelo TPI e o primeiro a ser condenado por genocídio. Ele recebeu também a pena mais severa já aplicada pelo tribunal internacional, criado pelo Conselho de Segurança da ONU em 1993. Ao contrário dos tribunais de Tóquio e Nurenberg que julgaram criminosos de guerra japoneses e nazistas, o TPI não pode impor a pena de morte, apenas prisão perpétua. A promotoria havia pedido a pena máxima para o general servo-bósnio, mas o juiz Almiro Rodrigues rejeitou, alegando que existem pessoas cuja responsabilidade pela tragédia de Sbrenica "é muito maior". Rodrigues referia-se ao "ex-presidente" servo-bósnio Radovan Karadzic e ao "ex-chefe das Forças Armadas" servo-bósnias Ratko Mladic - ambos foragidos. O general Krstic compareceu à última sessão do tribunal, vestindo terno preto, camisa branca e gravata amarela. Protegido por vidros à prova de balas, ouviu o pronunciamento do juiz visivelmente tenso. Antes de ditar a sentença, o juiz Almiro Rodrigues fez um relato pormenorizado das cenas do massacre: milhares de muçulmanos-bósnios - homens, mulheres, crianças e idosos tentando desesperadamente escapar das forças servo-bósnias. O pronunciamento do juiz foi fundamentado no depoimento de 128 testemunhas - muitas delas sobreviventes do massacre - e em mais de 1.100 provas concretas colhidas no local por investigadores da ONU. Uma delas, classificada de irrefutável pelo juiz, aponta o general Krstic como comandante do Corpo Drina, que atuou na região de Sbrenica entre 13 e 19 de julho de 1995, quando ocorreram as matanças de cerca de 7 mil soldados da 28ª Divisão do Exército muçulmano capturados pelos servo-bósnios. Os soldados faziam parte de uma coluna de 10 mil homens que tentavam fugir para os enclaves muçulmanos de Tuzla e Potocari, no norte do país - apenas 3 mil conseguiram chegar a seu destino. Os demais foram dizimados sumariamente pelas tropas de Krstic. O juiz rechaçou os argumentos dos advogados do general servo-bósnio que contestaram a acusação de genocídio sob a alegação de que as vítimas eram todas "homens em idade militar". "Considero que as forças servo-bósnias conheciam o impacto da eliminação dos homens de Srebrenica sobre a sobrevivência do grupo (étnico, racial e religioso), fato que caracteriza limpeza étnica e genocídio", ressaltou o juiz. Durante o julgamento, Krstic procurou transferir a responsabilidade para seu superior, Mladic, assegurando que desconhecia as matanças. Rodrigues provou que ele estava presente em alguns dos episódios cruciais, como a organização forçada de deportações de mulheres, crianças e idosos, perseguição e execuções em massa. "Por tudo isso, você é culpado de genocídio, general Krstic." Os advogados do general anunciaram que irão recorrer da condenação e da sentença. Só 46? "Só 46 anos?", perguntou Behara Hasanovic sobrevivente do massacre, referindo-se à pena aplicada ao general servo-bósnio Radislav Krstic pelo Tribunal Penal Internacional para crimes na ex-Iugoslávia. "A gente dele arrancou meu filho dos meus braços. Quero vingança! O veredicto é nosso." Ela estava entre as milhares de mulheres, crianças e idosos que procuraram refúgio numa base da Organização das Nações Unidas (ONU) ao norte de Potocari em julho de 1995, diante do implacável avanço das forças servo-bósnias sobre Srebrenica. Cerca de 10.000 homens da 28ª Divisão do Exército muçulmano-bósnio também haviam deixado a cidade, tentando alcançar o enclave muçulmano de Tuzla. Criada em 1993 quando a ONU declarou Srebrenica "zona segura", a base era ocupada por soldados holandeses. Os refugiados tiveram de deixar a base dois dias depois de sua chegada. O comando holandês havia feito um acordo com o general servo-bósnio Ratko Mladic, que se comprometeu a não molestá-los. Fora da base, os refugiados caíram em mãos dos servo-bósnios. Os poucos homens que haviam no grupo foram separados, detidos e sumariamente executados. As forças servo-bósnias conseguiram capturar também entre 7.000 e 8.000 soldados dos 10.000 que iam para Tuzla. Todos foram executados em vários pontos do leste e norte da Bósnia. O contingente holandês chegou a ser processado por ter entregue os refugiados. Mas acabou inocentado.