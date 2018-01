Tribunal de Haia não é internacional, diz presidente iugoslavo O presidente da Iugoslávia, Vojislav Kostunica, disse hoje que o tribunal da Organização das Nações Unidas (ONU) em Haia, na Holanda, onde está sendo julgado o ex-presidente iugoslavo Slobodan Milosevic, "não pode ser definido como internacional por defender mais interesses" dos Estados Unidos do que do resto do mundo. A declaração de Kostunica foi feita à revista iugoslava Vreme e faz parte da disputa interna entre o chefe de Estado federal e o primeiro-ministro da República da Sérvia, Zoran Djindjic, favorável à extradição de Milosevic ao tribunal de Haia, apesar de que aparentemente foi iniciada uma etapa de diálogo. "Esta corte não pode ser definida como internacional, pois defende a interesses precisos de países bem definidos, mais interesses norte-americanos do que mundiais", afirmou Kostunica homem que no ano passado venceu as eleições contra Milosevic com uma coalizão opositora.