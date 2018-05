Tribunal de Honduras escolhe defesa de Zelaya

Na véspera, o presidente Porfírio Lobo pediu à procuradora geral Ethel Deras que agilizasse a situação de Zelaya a fim de que ele volte o quanto antes para o país. Ethel disse aos jornalistas que "a Procuradoria atuará como parte acusadora junto ao Ministério Público, em sua condição de vítima dos atos de corrupção dos quais Zelaya é acusado", depois de resistir a pressões oficiais para adiar a repatriação de Zelaya, refugiado na República Dominicana.

Com base em investigação do Tribunal de Contas, a Receita Federal do país acusa Zelaya de sete delitos, cinco deles de caráter político e dois por fraude e falsificação de documentos públicos para supostamente sacar do Banco Central cerca de US$ 3 milhões em espécie. As informações são da Associated Press.