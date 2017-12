Tribunal de Israel bloqueia indicação de Sharon O Tribunal Superior de Israel decidiu hoje que um antigo agente de segurança que admitiu ter espancado até a morte dois sequestradores de ônibus palestinos não pode servir como assessor de contraterrorismo do primeiro-ministro Ariel Sharon. A corte julgou uma apelação de dois legisladores israelenses contra a indicação por Sharon de Ehud Yatom, um antigo agente do serviço de segurança Shin Bet. Yatom admitiu numa entrevista a um jornal cinco anos atrás que ele havia matado os dois sequestradores em 1984 depois que eles tinham sido capturados. Yatom disse que esmagou o crânio dos presos com uma pedra. Os assassinatos, conhecidos como o "Caso da Linha 300", foram na época encobertos. Reagindo à decisão do tribunal, Yatom afirmou que em 1984 ele agiu "de acordo com as normas então aceitas". "É um triste dia para as forças de defesa", disse Yatom à Rádio de Israel ao sair da sala do tribunal. "Agi pela defesa de meu país... com grande risco pessoal eu resgatei um refém. A decisão mostra que a corte está desconectada da nação". Yatom, um irmão do ex-chefe do Mossad Danny Yatom, disse que pode se candidatar ao parlamento israelense. Ehud Yatom recebeu o perdão do então presidente israelense Chaim Herzog em 1986, depois que um relatório do governo revelou que o chefe da Shin Bet na época, Avraham Shalom, ordenou a morte dos dois palestinos. O tribunal decidiu hoje que o envolvimento de Yatom nos assassinatos o tornou inelegível para servir como assessor de contraterrorismo. A ordem recebida por Yatom foi ilegal e não deveria ter sido executada, julgou a corte.