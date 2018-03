Tribunal deve anular lei sobre uso de véu O Tribunal Constitucional da Turquia vai considerar esta semana se cancelará ou não a lei que permite o uso do véu islâmico em universidades do país, informou ontem um funcionário judicial que não quis se identificar. De acordo com ele, o tribunal deve se reunir amanhã para discutir a questão e a decisão pode sair no mesmo dia. O uso do véu é um dos temas mais delicados na Turquia, um país de maioria islâmica, mas de regime secular.