Tribunal do Camboja acusa mais 2 membros do regime de Pol Pot O tribunal cambojano encarregado de julgar os crimes relativos aos "Campos da Morte" no país acusou o ex-chanceler do governo do Khmer Vermelho Ieng Sary e a mulher dele de crimes contra a humanidade, fazendo dos dois os mais recentes integrantes do círculo de poder de Pol Pot a serem julgados. O octogenário Ieng Sary, que se tornou o rosto internacionalmente conhecido da revolução ultramaoísta depois de ela ter sido deposta em 1979, durante uma invasão vietnamita, também é acusado de crimes de guerra, afirmou um porta-voz da corte. Ieng Sary e Khieu Thirith -- irmã da primeira mulher de Pol Pot, Khieu Ponnary -- foram detidos pouco depois do amanhecer por policiais que isolaram a residência de Phnom Penh onde os dois moram desde que fizeram um acordo com as forças do governo e renderam-se, em 1996. Os dois foram então levados para o prédio do tribunal, na periferia da capital. Estima-se que 1,7 milhão de pessoas tenham sido executadas ou tenham morrido em virtude de tortura, de doenças ou da fome sob o reinado de terror do Khmer Vermelho, no poder entre 1975 e 1979. Ieng Sary negou ter qualquer responsabilidade pelos assassinatos em massa, mas passou grande parte da década de 1980 defendendo Pol Pot na Organização das Nações Unidas (ONU). Ele e Khieu Thirith são o terceiro e o quarto membros importantes do governo do Khmer Vermelho detidos desde que começou a funcionar, com quase uma década de atraso, um tribunal apoiado pela ONU e encarregado de julgar os crimes daquele regime.