Tribunal do Chile estuda pedido de extradição de Pinochet para a Argentina Um tribunal do Chile concordou em abrir audiências sobre um pedido de extradição do ex-presidente Augusto Pinochet para a Argentina, pelo assassinato, em 1974 em Buenos Aires, de um general chileno contrário ao regime militar. Contudo, parece pouco provável que Pinochet seja extraditado para o país vizinho depois que a Suprema Corte do Chile decidiu no início do ano que o ex-ditador está mentalmente e fisicamente incapaz para enfrentar um julgamento. O Tribunal de Apelações de Santiago decidiu abrir audiências na próxima terça-feira sobre se Pinochet será destituído da imunidade que desfruta como ex-presidente, um passo necessário para iniciar um processo de extradição. A juíza argentina Maria Servini de Cubria pediu a extradição do ex-ditador como parte da investigação sobre o assassinato em 1974 na Argentina do general Carlos Prats, um ex-comandante do exército chileno e opositor de Pinochet. Prats e a mulher, Sofia Cuthbert, morreram quando uma bomba explodiu seu carro em Buenos Aires. As investigações feitas em Santiago e na Argentina ligam o crime à polícia secreta de Pinochet. Citando motivos de saúde e um desejo para "contribuir para a paz social entre os chilenos", Pinochet renunciou no início do mês ao posto como senador vitalício, mas mantém imunidade contra processos por ser ex-presidente. O advogado do ex-ditador, Pablo Rodriguez, disse que não está preocupado "porque o general Pinochet não tem absolutamente nada com o assassinato do general Prats e nós provaremos isso no tribunal". Pinochet tomou o poder no Chile após um sangrento golpe em 1973 e governou o país até 1990.