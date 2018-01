Tribunal do Iraque condena à forca número três de Saddam O Tribunal de Cassação de Bagdá confirmou nesta quinta-feira, 15, a pena de morte de Taha Yassin Ramadan, o "número três" do regime de Saddam Hussein, que será executado na forca. O Tribunal de Cassação é a última instância à qual os condenados podem apelar, por isso a execução é dada como certa e pode ser realizada nas próximas 48 horas, segundo fontes judiciais. Ramadan foi condenado à prisão perpétua pelo Supremo Tribunal Penal, em 5 de novembro de 2006, pelo caso Dujail. Em 1982, 148 xiitas foram executados em Dujail por participação em uma tentativa frustrada de assassinato do então presidente Saddam Hussein. O governo iraquiano, no entanto, apelou da sentença de prisão perpétua com o argumento de que era "muito benévola". Ramadan, que na época das execuções em Dujail era o chefe do Exército, foi condenado pelos crimes de "participar do assassinato de 148 xiitas", "crimes contra a humanidade" e "confisco ilegal de terrenos agrícolas e outras propriedades". Os outros condenados à morte pelo caso Dujail foram executados cinco dias depois da decisão judicial definitiva do Tribunal de Cassação, embora no caso de Ramadan a execução posa ser adiantada, segundo fontes jurídicas. O governo não anuncia previamente a data nem o momento da execução, que costumam ocorrer durante a madrugada.