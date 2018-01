Tribunal fecha dois jornais reformistas do Irã Uma corte conservadora fechou hoje temporariamente O Iran, diário da agência de notícias oficial Irna e próximo ao governo do presidente reformista Mohammed Khatami, e o jornal independente Bonyan . O Iran havia provocado uma onda de críticas por parte dos setores religiosos conservadores após a publicação, na semana passada, de um artigo julgado como desrespeitoso em relação à figura do profeta Maomé. Após a divulgação do artigo, várias manifestações de protesto ocorreram na cidade sagrada de Qom na semana passada contra o diário, acusado de "insultar santidades e publicar mentiras". O Bonyan, por sua vez, foi acusado de violações da lei de imprensa. O episódio parece acabar com o período de liberdade de imprensa, iniciado com a ascensão do presidente Khatami.