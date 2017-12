Tribunal filipino congela conta de ONG vinculada à Al Qaeda O Tribunal de Apelações das Filipinas mandou congelar uma conta bancária da Organização Internacional de Ajuda Islâmica (IIRO, sigla em inglês) por considerar que ela poderia servir de fonte de financiamento para a rede terrorista Al Qaeda. A ordem judicial afeta uma conta no Bank of the Philippine Islands por um período inicial de 20 dias. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos acusou no dia 3 de agosto as filiais filipina e indonésia da IIRO de arrecadar fundos para a Al Qaeda e outros grupos terroristas. A IIRO é uma organização não-governamental fundada em 1978 com sede na Arábia Saudita e que conta com escritórios em mais de 20 países.