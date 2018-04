Tribunal filipino pede prisão de ex-presidente Arroyo

O processo de pilhagem é movido contra membros do governo que obtêm riqueza ilícita através do desvio de fundos públicos. As acusações contra Arroyo estão conectadas a um alegado desvio de fundos no Escritório Filipino de Sorteios para a Caridade. O crime de pilhagem é inafiançável nas Filipinas.

Em julho, após oito meses de detenção, um tribunal local emitiu uma decisão surpreendente, que garantiu a Arroyo a liberdade mediante pagamento de fiança, alegando que as provas do processo de fraude eleitoral contra ela eram fracas. As informações são da Dow Jones.