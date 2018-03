Tribunal inocenta Exército pela morte de ativista

"Estamos, é claro, profundamente entristecidos e profundamente perturbados com o que ouvimos hoje", disse Cindy Corrie, mãe de Rachel. "Eu acredito que este foi um dia ruim. Não só para nossa família, mas para os direitos humanos, o Estado de Direito, e também para o país de Israel."

O motorista do trator afirmou que não viu Rachel, uma ativista pró-Palestina que tentava bloquear o caminho do veículo durante uma manifestação na Faixa de Gaza contra a demolição de casas de palestinos, ocorrida em março de 2003.

Explicando a decisão da corte, o juiz Oded Gershon disse que Rachel "se colocou em uma situação perigosa" e chamou a morte dela de "o resultado de um acidente que ela trouxe sobre si mesma". A demolição de residências fazia parte de uma campanha para interromper os ataques contra soldados e colonos judeus. De acordo com a agência da ONU que lida com refugiados, o Exército israelense deixou mais de 17 mil palestinos sem casa. As informações são da Associated Press.