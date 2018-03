Tribunal Internacional vai investigar ação britânica no Iraque O procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, vai investigar acusações de abusos contra os direitos humanos cometidos pelas tropas da Grã-Bretanha em Basra, no sul do Iraque. A denúncia, encaminhada pela Associação dos Advogados de Atenas, abrange 22 incidentes envolvendo soldados britânicos. A procuradoria confirmou o recebimento do pedido. "O dossiê e o conteúdo da comunicação serão analisados", informou o tribunal, com sede em Haia, na Holanda. Desde sua criação, em julho de 2002, a corte recebeu 500 queixas de 66 países, mas ainda não iniciou amplas investigações. O presidente da associação, Dimitris Vervesos, disse que o denunciado na ação é o primeiro-ministro britânico, Tony Blair. O documento não envolve os Estados Unidos, que insistem que a corte não tem jurisdição sobre os americanos.