Tribunal iraquiano condena 25 insurgentes, entre eles um francês Vinte e cinco pessoas, entre elas um francês e dois sauditas, foram condenadas no Iraque a penas que variam entre um ano de detenção e prisão perpétua por pertencer a grupos de insurgentes, portar armas e atravessar as fronteiras ilegalmente. Segundo um comunicado do governo iraquiano, o Tribunal Criminal condenou um homem com nacionalidade francesa a 15 anos de prisão. O réu tinha sido detido em Faluja, a oeste de Bagdá, após entrar ilegalmente no país. Um saudita também foi condenado a 15 anos de prisão e teve seu dinheiro confiscado pelo Estado iraquiano por entrar no Iraque através da Síria sem documentos legais. O outro saudita recebeu uma pena de sete anos de prisão, também por entrar ilegalmente no Iraque, mas no seu caso foi através da fronteira com o Kuwait. Além disso, outros 22 iraquianos foram condenados a penas que variam entre um ano de detenção e prisão perpétua por pertencer a grupos de insurgentes que planejavam assassinatos e seqüestros, e por posse ilegal de armas.