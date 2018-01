Tribunal iraquiano interroga Ali Químico, primo de Saddam Ali Hassan al-Majid, um primo do ex-ditador Saddam Hussein também conhecido como Ali Químico, e o ex-ministro de Defesa Sultan Hashen Ahmed, dois homens fortes do antigo regime iraquiano, prestaram declarações neste sábado a um juiz de instrução na capital iraquiana. A audiência abre uma nova fase do julgamento de Saddam e de seus colaboradores por supostos crimes de guerra, genocídio e contra a humanidade. Uma das acusações que pesam sobre o primo de Saddam diz respeito ao envolvimento dele no uso de armas químicas contra os curdos iraquianos do norte do país durante a Guerra Irã-Iraque, no início da década de 80, o que lhe valeu o apelido de Ali, o químico. A iniciativa (inauguração da fase de depoimento dos réus no tribunal) integra uma das principais promessas do governo interino aos iraquianos que já estão em plena campanha para a realização das primeiras eleições democráticas do país, marcadas para 30 de janeiro.