Tribunal italiano rejeita recurso de Berlusconi

Promotores pedem uma sentença de cinco anos de prisão para Berlusconi, que renunciou como primeiro-ministro no dia 16 de novembro após uma piora da crise financeira na Itália. O ex-premiê acusou os juízes do país de tentarem "destruí-lo". "Sou tratado como um criminoso", disse ele, recentemente, à emissora Channel 5, criticando o sistema judiciário nacional, o qual acusa de ser de esquerda e diz que precisa de reforma com urgência.

Berlusconi, que permanece como membro do Parlamento após deixar o cargo de primeiro-ministro, é réu em quatro casos em andamento, por supostos crimes de suborno, fraude fiscal, sexo com uma prostituta menor de idade, abuso de poder e violação de segredos oficiais. No caso mais notório, ele pode pegar 12 anos de prisão por supostamente ter pagado por sexo com uma jovem dançarina marroquina, chamada de Ruby, e abusado de seu poder para protegê-la após ela ficar sob custódia em meio a um caso de roubo. As informações são da Dow Jones.