Tribunal mantém veto à segunda versão de decreto migratório de Trump

Um Tribunal de Apelações Federal do Nono Distrito do Estado de Nova York manteve nesta segunda-feira, 12, o veto à segunda versão do decreto migratório do presidente americano, Donald Trump.

Para a Corte, Trump excedeu sua autoridade ao assinar o decreto, que proíbe a entrada de cidadãos de seis países de maioria muçulmana nos Estados Unidos: Líbia, Iêmen, Síria, Irã, Somália e Sudão. Além disso, proíbe a entrada nos EUA de refugiados.

A decisão de hoje é a segunda de um tribunal de apelações contra o decreto. A primeira foi emitida por um juiz da Virgínia e o governo já recorreu contra ela na Suprema Corte.

Trump viu seu primeiro decreto - que incluía o Iraque e abria exceções para minorias cristãs e foi emitido em seus primeiros dias no cargo - ser derrubado na Justiça. Ele assinou uma nova versão do texto em meados de março na esperança de que ele não fosse barrado nos tribunais, mas isso não ocorreu. / EFE