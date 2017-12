Tribunal ordena prisão de Estrada nas Filipinas Um tribunal especial das Filipinas emitiu nesta segunda-feira ordem de detenção contra o ex-presidente Joseph Estrada. Esta é primeira ordem de captura contra o ex-presidente, que abandonou o poder após uma revolta popular em 20 de janeiro. Ex-ator de cinema, Estrada é investigado por perjúrio, suborno, corrupção, enriquecimento ilícito, entre outros crimes. Ele nega todas as acusações. Segundo os promotores, Estrada reuniu uma fortuna de US$ 300 milhões através da cobrança de suborno, durante os 31 meses em que esteve no poder.