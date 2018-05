Tribunal pede acusação contra 6 autoridades no Quênia

O vice-premiê e também ministro de Finanças Uhuru Kenyatta, bem como o ministro da Indústria, Henry Kosgey, estão entre os seis homens citados por Moreno-Ocampo em dois casos distintos, que incluem as duas principais facções políticas do Quênia.

Após as eleições presidenciais de 2007 no país africano, houve enfrentamentos com mortes, com ataques com machetes, flechas e armas de fogo. No total, morreram mais de mil pessoas nesses distúrbios. Agora, o tribunal internacional busca responsabilizar os culpados. As informações são da Associated Press.