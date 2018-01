Tribunal russo prorroga detenção de acionista da Yukos Um tribunal de Moscou acatou hoje um pedido da promotoria pública e resolveu manter detido por mais três meses, por acusações de fraude, um dos maiores acionistas da companhia petroleira Yukos. Platon Lebedev está preso desde 2 de julho último. Ele é acusado de lesar o Estado com um contrato de privatização assinado em 1994 e de evasão de impostos. O empresário é presidente do Grupo Menatep, empresa que possui a maior parte das ações da Yukos. Ele é também um dos principais acionistas individuais da companhia de petróleo. A justiça ordenara inicialmente que Lebedev ficasse detido até 30 de dezembro. Hoje, porém, a promotoria conseguiu prorrogar a detenção até 30 de março, disse Anton Drel, advogado de Lebedev, à imprensa local. O empresário apelará da decisão, garantiu Yevgeny Baru, outro advogado de defesa. A prisão de Lebedev marcou o início de uma ampla investigação contra a Yukos. Mikhail Khodorkovsky, fundador da companhia petrolífera, está preso desde 25 de outubro. Ele também é acusado de fraude e evasão fiscal. O mesmo tribunal que hoje se pronunciou pela prorrogação da prisão de Lebedev ordenou na terça-feira que Khodorkovsky também fique detido por mais três meses. Tanto Khodorkovsky quanto Lebedev negam as acusações.