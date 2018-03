Tribunal suspende referendo sobre renúncia de Chávez O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela suspendeu hoje o referendo sobre a "renúncia voluntária" do presidente Hugo Chávez, convocada pela autoridade eleitoral do país para o próximo dia 2 de fevereiro. O vice-presidente José Vicente Rangel informou aos jornalistas sobre a medida judicial e pediu "a todos os setores do país a respeitem e a acatem".