Tribunal tailandês admite pedido de dissolução de partido do Governo

BANGCOC - O Tribunal Constitucional da Tailândia admitiu nesta quarta-feira, 28, a tramitação do pedido da Comissão Eleitoral para a dissolução do Partido Democrata, a principal formação da coalizão do governo, pelo suposto uso fraudulento de um empréstimo concedido para as eleições de 2005.

O partido liderado pelo primeiro-ministro, Abhisit Vejjajiva, é acusado de usar indevidamente um crédito de 29 milhões de bats (US$ 987 mil) concedido pela Comissão Eleitoral à campanha de 2005.

A decisão judicial chega quando a Tailândia está imersa em uma profunda crise política reaberta pelos protestos dos manifestantes contra o Governo, que ocupam há semanas o coração comercial de Bangcoc.

Em maio, o órgão eleitoral deve apresentar uma segunda solicitação de dissolução do Partido Democrata.

A legislação tailandesa proíbe aos partidos políticos financiar suas atividades mediante doações do setor privado.