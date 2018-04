Tribunal turco cancela projeto polêmico de reforma da praça Taksim

ISTAMBUL - Um tribunal turco decidiu contra o projeto de reforma da praça Taksim em Istambul que causou o início das manifestações em todo o país contra o governo, num golpe para um projeto fortemente apoiado pelo primeiro-ministro, Recep Tayyip Erdogan.

As autoridades podem apelar da decisão que cancela o projeto, mas a decisão marcou uma vitória significativa para a coalizão de forças políticas que se opunham a ele. A praça se tornou o local do epicentro de protestos e confrontos violentos com a polícia no mês passado.

O tribunal administrativo tomou a decisão no início de junho, no auge dos distúrbios, de acordo com um advogado dos demandantes. Não ficou claro porque a decisão não havia sido divulgada até agora.

O projeto para a praça Taksim, que envolveria o corte de árvores e a eliminação do Gezi Park nas proximidades, tornou-se para os opositores de Erdogan um símbolo do que eles consideram uma postura cada vez mais arrogante do governo. A polícia usou gás lacrimogêneo e canhões de água para dispersar a multidão reunida na praça e em manifestações em outras cidades.

Erdogan disse em 14 de junho que seu governo esperaria a decisão do poder judiciário, inclusive o processo de apelação, antes de prosseguir com o projeto, tido como um de seus mais estimados entre os planos grandiosos para Istambul./ REUTERS