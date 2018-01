Tribunal venezuelano ordena prisão de empresário O Tribunal Supremo de Justiça ordenou nesta segunda-feira a detenção preventiva do dirigente da Federação de Câmaras de Empresários da Venezuela (Fedecámaras), Carlos Fernández, que foi um dos líderes da greve realizada pela oposição entre dezembro e fevereiro para pressionar pela renúncia do presidente Hugo Chávez. Fernández, que havia sido detido em fevereiro e posteriormente liberado por decisão de uma corte de apelações, encontra-se nos EUA, para onde foi levado devido a problemas cardíacos. O tribunal determinou a detenção do dirigente empresarial por solicitação da promotora Luisa Ortega, que pediu a prisão preventiva de Fernández enquanto se decide sobre um recurso apresentado pelo Ministério Público. O atual dirigente da Fedecámaras, José Luis Betancourt, criticou a setença do Supremo Tribunal e disse que Fernández é um "preso político". Fernández, de 52 anos, foi detido em 20 de fevereiro pela polícia do governo depois que um tribunal ordenou sua detenção, junto com a do presidente da maior central operária do país, Carlos Ortega. Fernández e Ortega foram acusados por delitos de rebelião civil, instigação ao delito, traição à pátria, devastação e conspiração para cometer um crime. Ortega se manteve na clandestinidade e, em março, o governo da Costa Rica lhe outorgou asilo. Em 20 de março a Corte de Apelações ordenou que Fernández fosse libertado, uma vez que a Procuradoria Geral não havia apresentado as provas necessárias para deter o líder empresarial. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL VENEZUELA