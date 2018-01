Tribunal venezuelano ordena prisão de prefeito opositor Um tribunal venezuelano ordenou hoje a detenção do prefeito opositor Henrique Capriles por sua suposta liderança nas manifestações contra a embaixada de Cuba durante o falido golpe de abril de 2002. Capriles é prefeito de Baruta, município da região metropolitana de Caracas. Segundo o promotor Danilo Anderson, ele está sendo procurado pela polícia. Mais cedo, os advogados de Capriles haviam afirmado que seu cliente estava avaliando a decisão do tribunal antes de se entregar à Justiça. Anderson, que é apontado como simpatizante do governo, está dirigindo uma série de investigações sobre os fatos ocorridos na intentona golpista e durante a rebelião de um grupo de militares em 11 e 12 de abril de 2002.