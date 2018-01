Tributo às vítimas marca fim dos trabalhos na área do WTC Com um tributo silencioso às vítimas de 11 de setembro, marcado apenas pelo soar de uma sirene do Corpo de Bombeiros, terminou hoje em Nova York a limpeza da zona ocupada em Manhattan pelas torres gêmeas do World Trade Center, oito meses e meio após os atentados terroristas que as destruíram. A cerimônia solene começou com o toque da sirene em memória dos 343 soldados do fogo que perderam a vida na chamada "Zona Zero". O primeiro toque soou às 10h29 (hora local), lembrando o moomento em que tombou, em meio a uma nuvem de escombros pulverizados, a segunda torrre atingida pelos pilotos suicidas de 11 de setembro. Uma maca vazia, coberta com uma bandeira que simbolizou as centenas de desaparecidos, foi retirada então do lugar onde os operários trabalharam sem cessar desde o atentado. Uma guarda de honra representando várias agências e grupos das vítimas colocaram a maca em uma ambulância do Corpo de bombeiros. Em seguida, um caminhão retirou do lugar a última coluna de aço das torres gêmeas que permaneceu em pé até terça-feira à noite, quando foi serrada em um cerimônia em homenagem aos prestadores de socorro da Zona Zero. A coluna de quase 10 metros continuara de pé enquanto as torres despencavam ao seu redor, criando uma montanha de 1,8 milhões de toneladas de escombros. Será conservada em um hangar do Aeroporto Kennedy, em Nova York. Centenas de pessoas começaram a reunir-se em torno do local mais de uma hora antes do início da cerimônia, assistida pelo prefeito de Nova York , Michael Bloomberg, e por seu predecessor, Rudolph Giuliani, além de outras autoridades. "É duro vir trabalhar aqui todos os dias, e agora será duro deixar de fazê-lo", disse o bombeiro John Keating. "Aqui é o lugar em que poderei me sentir mais perto dele", disse David Bauer III, cujo pai foi uma das 1.700 vítimas cujos restos não foram identificados. Cerca de 20 mil partes de corpos foram recolhidas, e funcionários municipais disseram que a busca de restos humanos em um depósito de escombros e o processo de identificação continuarão ainda durante vários meses. Em Washington, o presidente George W. Bush agradeceu os que trabalharam na Zona Zero e acrescentou que os EUA têm de continuar a oferecer suas preces por aquelas famílias e amigos e cidadãos que ainda sofrem" em conseqüência do atentado.