Trimble obtém apoio para voltar ao governo irlandês O líder do protestante Partido Unionista do Ulster da Irlanda, David Trimble, obteve hoje o apoio partidário para voltar a disputar, numa votação marcada para sexta-feira, a chefia do governo autônomo norte-irlandês, mantendo vivas as esperanças de paz. O apoio foi dado dias após o grupo separatista católico Exército Republicano Irlandês (IRA) iniciar seu desarmamento. Entretanto, vários membros de linha-dura do partido de Trimble disseram não terem ficado "impressionados" com o desarme realizado pelo IRA, sugerindo que eles talvez não darão a Trimble seu crucial apoio legislativo para que o líder se torne primeiro-ministro. Com sua renúncia em julho último, Trimble, um vencedor do Prêmio Nobel da Paz, ameaçou "destruir" o governo conjunto a menos que o IRA cumprisse sua promessa de se desarmar.