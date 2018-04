Trinta pessoas morrem em acidente de caminhão no leste do Iêmen

Associated Press

IÊMEN- Trinta pessoas integrantes de uma mesma família morreram nesta sexta-feira, 23, quando o caminhão de carga em que viajam tombou no leste do Iêmen, de acordo com autoridades locais.

Só uma jovem sobreviveu ao acidente e continua hospitalizada, de acordo com o escritório do governador da província de Marib. Não foi informado o estado de saúde da vítima.

O caminhão de carga tombou na tarde desta sexta ao circular em um terreno irregular.

Das pessoas que estavam no veículo, 24 morreram no local e seis no hospital. A família viajava para visitar parentes.