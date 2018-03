Trinta terroristas ainda podem estar nos EUA Pelo menos 30 supostos terroristas ainda podem estar nos EUA, por causa das contínuas falhas no programa de vistos do país e a péssima comunicação entre as agências federais, disseram investigadores do Congresso. A Controladoria do Congresso disse que, enquanto o governo revoga os vistos dos supostos terroristas, há poucos esforços para encontrar e tirar essas pessoas do país. E as falhas no processo de regovação dos vistos "aumentam a possibilidade de um terrorista entrar ou permanecer nos EUA".