Trio espacial pousa no Cazaquistão depois de atraso por tempo ruim

Kevin Ford, da Nasa, e os cosmonautas russos Oleg Novitskiy e Evgeny Tarelkin, que eram a tripulação do posto orbital de 100 bilhões de dólares desde outubro como a Expedição 34, pousaram sob um céu nublado às 7h06 no horário de Moscou, a nordeste da cidade de Arkalyk.

Eles passaram 144 dias a bordo da multinacional ISS em sua jornada espacial de quase 98 milhões de quilômetros.

"A aterrissagem foi energética e excitante", disse Novitskiy segundo a TV russa. A Nasa Television disse que as manobras de descida tinham sido perfeitas e que a cápsula tinha pousado ereta, praticamente no centro do alvo, apesar de um denso fog.

"Oleg Novitskiy disse para as equipes de busca e resgate que a tripulação estava se sentindo bem", disse a Nasa Television. "Tudo parece estar em ordem".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Devido à visibilidade baixa, foram necessários alguns minutos para que os helicópteros com as equipes russas de busca e resgate pudessem localizar a cápsula da Soyuz depois do pouso.

Preparando-se para a partida, o astronauta canadense Chris Hadfield assumiu o comando da estação espacial na quarta-feira, tornando-se o primeiro canadense a assumir o posto.

(Reportagem de Dmitry Solovyov)

(anaclaudiafonseca@hotmail.com)