Trio todo-poderoso vai governar a França Um trio constituído pelo presidente Jacques Chirac, o primeiro-ministro, Jean Pierre Rafarrin, e o futuro presidente da UMP, União para a Maioria Presidencial, Alain Juppé, vai dirigir a França pelo menos nos próximos cinco anos, mas com a grande ambição de se instalar no poder por muito mais tempo. A decisão do eleitorado, que ofereceu ao chefe de Estado uma ampla maioria absoluta de 399 de um total de 577 cadeiras na Assembléia Nacional, permite aos novos governantes iniciar um período de reformas indispensáveis ao país, inclusive as mais impopulares. Chirac terá mãos livres para agir, mesmo porque o país não terá eleições nacionais, presidencial e legislativa, antes de 2007. Chirac não domina apenas o Parlamento francês, Assembléia e Senado, mas controla quase toda a hierarquia governamental. Trata-se do alinhamento geral de todas as instituições do país a serviço da vontade de um homem, o presidente da República, e de seu principal adjunto, o ex-primeiro-ministro Juppé, que vai cuidar da sustentação política, mas com um pensamento longínquo em 2007, a data da próxima sucessão presidencial, que lhe interessa muito de perto. Por enquanto, ele terá a incumbência de coordenar a formação desse partido, atuando como "eminência parda", o que já ficou claro na escolha do primeiro ministro Rafarrin e seus ministros. A UMP, o novo partido do presidente, tem a pretensão de reunir todas as "famílias" políticas da direita francesa , devendo estar estruturado como partido até outubro, ocasião em que seus militantes poderão confirmar Juppé como piloto principal, como deseja Chirac. Sucessor de Chaban Delmas como prefeito de Bordeaux, o caminho nunca esteve tão aberto para esse "príncipe da Gironde" preparar com calma seu futuro, esquecido o lamentável episódio da dissolução da Assembléia Nacional pelo presidente da República, inspirado por Juppé, erro político grave que resultou na vitória dos socialistas em 1997. Jacques Chirac tem pressa em criar esse novo e grande partido, mais próximo do Partido Popular da Espanha do que do Partido Conservador britânico. Não é por acaso que o presidente vai receber ainda nesta segunda-feira, no Palácio do Eliseu, o primeiro-ministro espanhol, José Maria Aznar, cujo partido poderá servir de modelo para a França conservadora e liberal. Isso porque o voto de domingo revelou o forte desejo dos franceses de acabar com a coabitação, mas também de promover uma rápida volta à bipolarização da vida partidária, praticamente rejeitando as forças políticas menos expressivas à direita e à esquerda. A UDF, hoje presidida pelo centrista Francois Bayrou, elegeu uma bancada de apenas 29 deputados contra 370 da UMP, que substitui o moribundo RPR gaullista . Nos velhos tempos, esses dois partidos compunham bancadas bem mais equilibradas no Senado e na Assembléia franceses. Não será fácil, entretanto, administrar tão grande maioria parlamentar com suas diversas correntes políticas internas, muitas vezes defendendo posições diferenciadas. Neste domingo, no jantar da vitória, que reuniu esse novo grupo parlamentar, essa "diversidade" já era notória, e os deputados se dividiam entre as candidaturas de Jean Louis Debré e do ex-primeiro-ministro Edouard Balladur para a presidência da Assembléia Nacional. Essa maioria está dividida também em relação à construção européia, e uma grande parte assiste com muitas reticências à abertura de suas portas para um número grande de países vindos do leste europeu. À esquerda ocorre mais ou menos o mesmo, surgindo como força hegemônica o PS, com 154 deputados, 21 dos comunistas e apenas 3 dos verdes. O PS, a partir de agora, se posiciona como principal força de oposição, mantendo-se como alternativa democrática à esquerda, mas antes terá que passar por uma longa cura de oposição nos próximos anos. O cientista político René Remond, professor do Instituto de Ciências Políticas de Paris, considera, por enquanto, a UMP apenas uma aliança eleitoral que atingiu seu objetivo principal, vencer o pleito legislativo, mas que tem ainda muito chão para que esse movimento próximo do presidente possa se transformar no grande partido tão desejado pelo presidente Jacques Chirac.