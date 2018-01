Triplo atentado mata um e fere sete em Bagdá Pelo menos uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas depois que três carros-bomba explodiram hoje no sul de Bagdá quase simultaneamente, informaram fontes policiais. As explosões ocorreram nas imediações do mercado de Al Ashuriyin, no bairro de Al Daura, no sul da capital, explicou o capitão da Polícia Ahmad Abdallah. A primeira matou uma pessoa e feriu quatro, acrescentou a fonte. Quando a Polícia iraquiana isolava a área para dar início às investigações, outro veículo explodiu. Pouco depois, um terceiro carro foi detonado na mesma região, acrescentou o capitão, que afirmou que as duas explosões deixaram três feridos. A fonte acrescentou que os feridos foram levados para o Hospital Al Yarmuk e que soldados americanos, junto com tropas iraquianas, cercaram a área para evitar mais ataques. O triplo atentado acontece no mesmo dia em que três mulheres iraquianas morreram e outras duas pessoas ficaram feridas na explosão de uma bomba em uma casa do nordeste de Bagdá, informaram fontes de segurança.