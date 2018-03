Triplo atentado matou 202

Os ataques de 12 de outubro de 2002 em Bali foram orquestrados com precisão e crueldade. Às 23h05, um homem-bomba detonou explosivos que levava na mochila dentro de um pub irlandês, o Paddy's, na praia de Kuta, uma das mais movimentadas da ilha. Centenas de pessoas no local e proximidades correram para a rua, onde um Mitsubishi com 1,1 tonelada de explosivos aguardava estacionado na entrada do Sari Club, boate vizinha lotada de turistas. A primeira bomba, menos potente, havia sido apenas uma isca para atrair mais vítimas. Uma terceira bomba feriu uma pessoa na frente do consulado dos EUA.