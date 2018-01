Trípoli expulsa mais de mil clandestinos subsaarianos O Ministério do Interior da Líbia informou a expulsão de 1.619 imigrantes ilegais subsaarianos, que foram detidos entre os dias 15 e 20 deste mês, informa neste sábado a agência oficial de imprensa Jana. Além disso, segundo a agência, no mesmo período foram detidos outros 1.293 imigrantes ilegais que tentavam embarcar em diferentes pontos do litoral líbio para chegar às ilhas italianas do Estreito da Sicília. O departamento de Segurança Pública do Congresso Geral do Povo Líbio (nome oficial do Ministério do Interior) afirma que faz "contínuos esforços" para combater a imigração ilegal, que cresce consideravelmente no verão. Na terça-feira passada, a guarda costeira tunisina anunciou o desaparecimento de 17 imigrantes ilegais. O barco em que tentavam chegar à Itália naufragou. Outros oito imigrantes resgatados declararam que tinham embarcado numa praia da Líbia com a ajuda de pessoas que cobraram uma elevada tarifa pelo transporte até uma das ilhas italianas.