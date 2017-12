Tripulação de estação orbital prepara volta à Terra Um astronauta americano e um cosmonauta russo preparam-se para retornar à Terra depois de uma missão de quase seis meses na estação espacial internacional Alfa. A viagem será feita numa cápsula espacial russa Soyuz. Esta será a segunda vez que um astronauta americano volta à Terra a bordo de uma nave russa e desembarca em território estrangeiro. As autoridades espaciais esperam uma viagem menos dramática que a de maio último, quando um erro nos sistemas de computação fez com que a Soyuz caísse a 400 quilômetros do local previsto. O americano Ed Lu e o russo Yuri Malenchenko serão acompanhados do espanhol Pedro Duque, que passou oito dias na Alfa.