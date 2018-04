Tripulação de navio argentino deixa Gana

A fragata Libertad foi apreendido no porto de Tema em 2 de outubro graças a uma ordem judicial obtida pela empresa NML Capital, a quem o governo argentino deve US$ 300 milhões em títulos públicos. A presidente Cristina Kirchner, que recusou qualquer tipo de negociação para libertar os 280 tripulantes, não pôde enviar um avião oficial, por temer que ele também fosse apreendido. A solução foi fretar um Boeing 777 da Air France, que deixou Gana com destino a Buenos Aires ontem com quatro horas de atraso. / AP