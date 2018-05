Tripulação impede sequestro de avião Um homem a bordo de um voo entre Paris e Roma tentou sequestrar o avião e forçar o piloto a aterrissar em Trípoli, na Líbia. Valery Tolmachev, de 48 anos, dominou uma comissária de bordo, ameaçando-a com uma faca, mas foi contido pela tripulação. O incidente ocorreu em um voo da Alitalia com 131 pessoas a bordo. O avião pousou em Roma 30 minutos após a tentativa de sequestro e o suspeito foi entregue à polícia. Tolmachev é membro da delegação do Casaquistão na Unesco em Paris. / AFP