Tripulantes de fragata retornam à Argentina Mais de 280 tripulantes da fragata argentina Libertad, que permanece detida no porto de Tema, em Gana, embarcaram para o país de origem nesta quarta-feira (24). A tripulação estava em Acra desde o último dia 2, quando a justiça de Gana determinou a apreensão do navio-escola da Marinha argentina após pressões do fundo de investimentos americano NML.