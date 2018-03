Tripulantes de helicóptero dos EUA que caiu estão mortos Os dois tripulantes de um helicóptero militar americano que caiu neste sábado, dia 1º, a sudoeste de Bagdá morreram, mas seus corpos ainda não foram encontrados, informou neste domingo, 2, o comando militar dos Estados Unidos no Iraque. O helicóptero Apache caiu por volta das 17h30 locais de ontem em Yusifiya, cerca de 20 quilômetros a sudoeste de Bagdá, dizia um comunicado militar americano. "Acredita-se que os pilotos perderam a vida, mas as operações de busca persistem", dizia o texto. Segundo o Exército americano, o helicóptero caiu durante uma "patrulha de combate". O comunicado não deixava claro se o helicóptero teria sido abatido ou se teria caído acidentalmente. Um grupo rebelde identificado como Exército Al-Rashideen reivindicou a responsabilidade por abater o helicóptero, mas ainda não foi possível confirmar a autenticidade da declaração. Mais de 2.300 soldados americanos morreram no Iraque desde 20 de março de 2003, quando forças estrangeiras lideradas pelos EUA invadiram o país árabe em busca de armas de destruição em massa que nunca vieram a ser encontradas.