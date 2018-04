Troca de presidente causa onda de violência nas Maldivas

Associated Press

MALE - Partidários do ex-presidente das Maldivas Mohamed Nasheed tomaram as ruas da capital do país nesta quarta-feira, 8, exigindo seu retorno ao poder. Os manifestantes atiraram bombas incendiárias contra a polícia e depredaram a sede de um canal de televisão crítico a Nasheed.

A polícia está combatendo as manifestações violentas com gás lacrimogêneo. Mais cedo, dois advogados do partido de Nasheed foram presos.

Também nesta quarta, Nasheed exigiu que seu vice, Mohammed Waheed Hassan, renuncie imediatamente, uma vez que se diz vítima de um golpe. Ele foi aplaudido por aproximadamente 2 mil membros do seu partido. Ele deixou o governo na terça depois de a polícia se unir ao movimento que pedia o fim do seu governo.

"Chamo Mohammed Waheed a renunciar à presidência imediatamente. Vamos voltar ao poder, nunca recuaremos. Não aceitarei este golpe e trarei justiça para os maldivos", disse Nasheed, pedindo também que os responsáveis pelo golpe que o derrubou sejam investigados.

O Partido Democrático Maldivo reafirmou o papel de Nasheed como eu líder e declarou que não formaria qualquer coalizão, como pediu Hassan. O vice-presidente nega ter participado de um complô para derrubar o antigo presidente.