Troca de tiros na Casa Branca Vários agentes do serviço secreto dos EUA e da polícia do Distrito de Colúmbia intensificaram hoje a segurança ao redor da Casa Branca, diante de informações de que teriam ocorrido disparos na residência presidencial. Um porta-voz informou que o presidente George W. Bush está a salvo. Segundo a rede de televisão CNN, um homem armado negou-se a obedecer a ordens dos agentes e disparou no final da manhã. Os agentes responderam com tiros e detiveram o homem, que teria sido ferido. De acordo com o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, Bush estava na residência no momento dos disparos, mas não chegou a ficar em perigo.