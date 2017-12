Troca internacional termina em 10 semanas, diz Cavallo O ministro de Economia da Argentina, Domingo Cavallo, disse que a reestruturação da dívida com os credores internacionais do país deverá ser concluída entre oito e dez semanas, com a divulgação dos detalhes da operação no final de janeiro ou início de fevereiro, no máximo. ?Os bancos que nos estão dando consultoria me informaram que a operação poderá ser concluída de oito a dez semanas?, disse Cavallo durante teleconferência promovida pelos bancos Deutsche Bank, Merrill Lynch e Salomon Smith Barney, responsáveis pela coordenação da operação. Durante a teleconferência, Cavallo fez apenas uma exposição sobre a situação econômica do país, as discussões com o FMI e também explicou as medidas anunciadas durante o final de semana, para limitar os saques de depósitos bancários e envio de divisas ao exterior. Ao final da exposição, Cavallo não respondeu perguntas.