Trocadilhos políticos marcam festas do Ano Novo chinês

As ruas estavam quietas no dia de Ano Novo, quando os chineses se reúnem em suas casas para saborear comidas cujos nomes são homônimos de palavras associadas com prosperidade, sorte e vida longa.

Fogos de artifício cobriram os céus de Pequim à meia-noite da véspera de Ano Novo, e os telefones tocavam sem parar com saudações da ocasião. Alguns utilizavam as muitas palavras chinesas de sonoridade semelhante para enviar trocadilhos maliciosos com nomes de líderes chineses e ditados famosos.

Uma mensagem de texto brincava com os nomes do presidente Hu Jintao, do premiê Wen Jiabao, do vice-presidente Xi Jinping, do vice- premiê Li Keqiang e do chefe da segurança Zhou Yongkang.

"No Ano do Tigre, desejo que seus jogos de carta sejam sortudos ("hu") como Jintao, sua carteira fique grossa ("bao") como Wen Jia, seu humor calmo ("ping") como Xi Jin, suas habilidades fortes ("qiang") como Li Ke, seu corpo saudável ("kang") como Zhou Yong", dizia a mensagem.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outras mensagens de texto repetiam ditados famosos de líderes do Partido Comunista como Mao Tsé-Tung e Deng Xiaoping.

"O presidente Mao disse que esta mensagem faz de seus problemas tigres de papel! O presidente Deng disse que não importa se você é um terráqueo ou alienígena, qualquer um que receba esta mensagem é um sortudo", dizia outra mensagem.

O texto era um jogo de palavras com o famoso dito de Deng, "não importa se um gato é preto ou branco, contanto que pegue ratos", enquanto Mao disse "os Estados Unidos são só um tigre de papel."

Alguns poucos chineses visitaram templos de manhã para rezar por um bom ano. Outros irão aos montes para as feiras nos templos durante a semana, para apreciar a multidão, os uiosques de comida e as atrações artísticas.

"Somos budistas, então acreditamos que quando comemoramos o feriado devemos orar para Buda proteger nossa família e nos trazer saúde", disse Zhang, oferecendo incenso em Baiyun, o maior templo Daoísta de Pequim.

"Amanhã vamos sair para nos divertirmos, mas o dia de hoje é dedicado a orar para Buda."