Troncos e cordas são usados em resgate dramático de turistas na China

As fortes chuvas que vêm castigando a China há vários dias por pouco não causaram uma tragédia que poderia ter vitimado dezenas de turistas.

Um grupo de 70 turistas estrangeiros e chineses estavam visitando uma montanha no norte do país, quando foram surpreendidos por uma enchente que os deixou ilhados.

As águas destruíram a única ponte de acesso à cidade de Baoding, no norte do país.

Equipes de resgate tiveram de derrubar duas árvores para criar uma ponte improvisada e permitir que eles cruzassem os dois extremos do rio de oito metros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas a fim de garantir que a perigosa travessia ocorresse sem riscos, eles usaram uma corda. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.